மயிலம் செவிலியர் கல்லுாரி புதிய மாணவர்கள் அறிமுக விழா
மயிலம் செவிலியர் கல்லுாரி புதிய மாணவர்கள் அறிமுக விழா
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:36 PM
விழுப்புரம்: மயிலம் செவிலியர் கல்லுாரியில் பி.எஸ்சி., நர்சிங், துணை செவிலியர் படிப்பு (ஏ.என்.எம்.,) மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவுகளில் 8ம் ஆண்டு மாணவர்கள் அறிமுக விழா நடந்தது.
மயிலம் சுப்ரமணிய சுவாமி கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் தனசேகரன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் நாராயணசாமி கேசவன், பொருளாளர் ராஜராஜன், இணைச் செயலாளர் வேலாயுதம், அறங்காவல் உறுப்பினர் நிலா பிரியதர்ஷினி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மயிலம் செவிலியர் கல்லுாரி முதல்வர் தமிழ்ச்செல்வி வரவேற்றார்.
மயிலம் கல்விக்குழும இயக்குநர் செந்தில், அரசு விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனை முதன்மையர் டாக்டர் லுாசி நிர்மல் மெடோனா சிறப்புரையாற்றினர்.
விழாவில், மயிலம் பொறியியல் கல்லுாரி முதல்வர் ராஜப்பன், மயிலம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஓட்டல் மேனேஜ்மன்ட் முதல்வர் பாலகிருஷ்ணன் உட்பட துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், புதிய அறிமுக மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.
துணை பேராசிரியர் கிரிஜா நன்றி கூறினார்.