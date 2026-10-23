/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஆரம்ப சுகாதார நிலைய திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 22, 2026 05:40 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:36 PM
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கண்டாச்சிபுரம்: கண்டாச்சிபுரத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை சார்பில் புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத் திறப்பு விழா நடந்தது.
கண்டாச்சிபுரம் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை திருக்கோவிலுார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சிக்கு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஸ்ரீதேவி ரவிக்குமார், டாக்டர் சுகுமாரன் பி.டி.ஓ., சையத் முகமது ஆகியோர் முன்னிலை வைத்தனர்.
இதில் கூடுதல் பி.டி.ஓ., ஜெகநாதன், இன்ஜினியர் அன்பழகன், த.வெ.க ஒன்றிய செயலாளர் ரஷீத் அ.தி.மு.க ஒன்றிய செயலாளர்கள் தனபால்ராஜ், இளங்கோவன்,பழனி,சேகர்,டாக்டர் விக்னேஷ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை முகையூர் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலைய ஊழியர்கள் செய்தனர்.