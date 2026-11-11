ஆன்லைன் மற்றும் எடை மூலம் பட்டாசு விற்பனை அதிகரிப்பு: சில்லறை வியாபாரிகள்
ஆன்லைன் மற்றும் எடை மூலம் பட்டாசு விற்பனை அதிகரிப்பு: சில்லறை வியாபாரிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
வழக்கமாக தீபாவளி பண்டிகையின் போது, பட்டாசு கடைகளின் விற்பனையாகும் பட்டாசுகளை பொதுமக்கள் பெரிதும் வாங்கி பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது ஆன்லைன் மூலம் அதிகளவில் பட்டாசுகளை பார்சல் மூலம் வரவழைத்து பயன்படுத்த துவங்கி விட்டதால், சில்லறை பட்டாசு வியாபாரிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர்.
தற்போது, இந்த தீபாவளி பண்டிகையின் போது புது யுக்தியாக ஒரு கிலோ பட்டாசு கிலோ 445 ரூபாயிலிருந்து 515 ரூபாய், 555 ரூபாய் என விற்பனை செய்ததால், முறைப்படி உரிமம் பெற்று தீபாவளி பண்டிகைக்காக தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் போட்ட வியாபாரிகள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இதுபற்றி பட்டாசு வியாபாரிகள் தரப்பில் கூறுகயைில், ‘பட்டாசுகளை எடை போட்டு கிலோ கணக்கில் விற்பனை செய்யும் கடைகளில், பட்டாசுகளின் அடிப்பகுதியில் களிமண் வைக்கப்படும். இந்த வகை பட்டாசுகளில் மருந்தை விட, களிமண்ணின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். இதனால் எடை அதிகரித்து காணப்படும்.
உதாரணத்திற்கு 1,000 வாலா சரவெடி, 300 கிராம் இருக்கும். ஆனால் எடை போட்டு விற்பனை செய்யப்படும் பட்டாசு கடையில் எடை 700 கிராம் வரை இருக்கும். இதற்காகவே சிவகாசியில் சில பிரத்யேக பட்டாசு உற்பத்தி மையங்களும் செயல்பட்டுள்ளன. இது முற்றிலும் மக்களை ஏமாற்றும் மோசடி’ என்றனர்.
திண்டிவனம் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் ‘ஒரு கிலோ குட்டி ஜப்பான் கிராக்கர்ஸ்’ என்ற அடைமொழியுடன் ஒரு கிலோ பட்டாசு 555 ரூபாய்க்கு தீபாவளி பண்டிகையின் போது விற்பனை செய்யப்பட்டது.
மற்ற கடைகளை விட இதுமாதிரி பட்டாசு கடைகளில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால் சில்லறை பட்டாசு வியபாரிகளின் வியாபாரம் டல்லடித்தது.
இதுபோன்று, எடை போட்டு பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யவதற்கு வணிகர் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
திருவண்ணாமலையில் வணிகர் சங்கம் எதிர்ப்பு காரணமாக அங்குள்ள அதிகாரிகள் எடை போட்டு பட்டாசு விற்பனை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து தடுத்தனர்.
ஆனால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எடை போட்டு பட்டாசு விற்பனை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் பலருக்கு பட்டாசு வியாபாரிகள் சார்பில் முறையாக புகார் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என தற்காலிக பட்டாசு கடை வைப்பதற்கு உரிமம் பெற்றவர்கள் சார்பில் தெரிவிக்கின்றனர்.