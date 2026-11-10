அதிகரிக்கும் சிறுமி பாலியல் குற்றங்கள்: பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தேவை
அதிகரிக்கும் சிறுமி பாலியல் குற்றங்கள்: பாதுகாப்பு நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:52 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 05:36 PM ADDED : நவ 10, 2026 03:52 PM
செஞ்சி: செஞ்சி சுற்றுவட்டார பகுதியில் சமீப காலமாக சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்கள் அடுத்தடுத்து அரங்கேறி வருவது பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியைச் சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா கடந்த அக்டோபர் 12ம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் இருந்து மாயமானார். பெற்றோருடன் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென காணாமல் போனது தமிழகம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
முதலில் உள்ளூர் போலீசார் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். எந்தத் துப்பும் கிடைக்காததால், கடந்த அக்டோபர் 21ம் தேதி சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. இவர்கள் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நேற்றுடன் சிறுமி மாயமாகி 29 நாட்கள் நிறைவடைந்து விட்டது.
சிறுமி எங்கு இருக்கிறார், அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பது குறித்து இதுவரை உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.
அடுத்தடுத்து போக்சோ வழக்குகள்
ஹேமலதா வழக்கின் அதிர்ச்சி நீங்குவதற்குள் சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக மேலும் மூன்று பேர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
செஞ்சி பகுதியில் 2 வயது பெண் குழந்தையிடம் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுவன் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறுவனை தேடி வருகின்றனர்.
மற்றொரு சம்பவத்தில், கடந்த 6ம் தேதி பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்குச் சென்று 7ம் வகுப்பு மாணவியை, 50 வயது நபர் ஸ்கூட்டியில் அழைத்துச் சென்று பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர்.
செஞ்சி அடுத்த தாமனுார் பகுதியில் பள்ளியில் பயிலும் 6ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளியி தலைமை ஆசிரியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது அவர் பணியிடை நீக்கமும் செய்து பள்ளி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
சிறுமியை கடத்த முயற்சி
ஆலம்பூண்டி சிறுமி ஹேமலதா மாயமான சம்பவம் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சி அடங்குவதற்குள், மீண்டும் ஒரு சிறுமியைக் கடத்த முயன்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது. செஞ்சி அடுத்த ஜெயங்கொண்டான் கிராமத்தில் நேற்று இரவு 7:00 மணியளவில் பெட்டிக்கடைக்குச் சென்ற 7 வயது சிறுமியை ஆட்டோவில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் கடத்த முயன்றுள்ளனர்.
சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு பொதுமக்கள் ஓடி வந்ததால், அந்த நபர்கள் சிறுமியை விட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து செஞ்சி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காவல் துறை கண்காணிப்பு இல்லை
சிறுமிகளுக்கு எதிரான குற்றம் ஒருபுறம் இருக்க, இளம் பெண்கள் மற்றும் பெண்கள் பொது வெளியில் செல்லும்போதும் கேலி, கிண்டல், ஓசை எழுப்புவது உள்ளிட்ட தொந்தரவுகளை சந்திக்கின்றனர். உடன் செல்லும் பெற்றோர் இந்த செயல்களால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பெண்கள் பாதுகாப்பாக நடமாட வேண்டிய சாலைகள், பஸ் நிறுத்தங்கள், பள்ளிகள் அமைந்துள்ள பகுதிகள், கடைவீதிகள் மற்றும் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான இடங்களில் காவல்துறையின் கண்காணிப்பு போதுமானதாக இல்லை.
பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக காவல் துறையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண் படை செஞ்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் எந்த அளவுக்கு செயல்படுகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்பு
செஞ்சி பகுதியில் தொடர்ந்து நடைபெறும் சம்பவங்கள் இனியும் தொடரக்கூடாது. பெண்கள் அச்சமின்றி சாலைகளில் நடமாடவும், குழந்தைகள் பாதுகாப்பாகப் பள்ளிக்குச் சென்று திரும்பவும் காவல்துறை உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என்பது பெற்றோரின் தனிப்பட்ட பொறுப்பு மட்டுமல்ல; அது அரசின் மற்றும் காவல்துறையின் முக்கியமான சமூகப் பொறுப்பும்கூட.
செஞ்சி பகுதியில் இனியும் ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்படக் கூடாது. மற்றொரு ஹேமலதா உருவாகக் கூடாது. இதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை காவல்துறை உடனடியாக தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எல்லோரது கோரிக்கையாக உள்ளது.