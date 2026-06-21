சுதந்திர தின விழா முன்னேற்பாடு பணிகள் : கலெக்டர் ஆலோசனை
சுதந்திர தின விழா முன்னேற்பாடு பணிகள் : கலெக்டர் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:58 AM
விழுப்புரம்: சுதந்திர தின விழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம், விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார்.
விழுப்புரம் நகராட்சி, கீழ்பெரும்பாக்கம், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விளையாட்டு அரங்கில் வரும் ஆக., 15ம் தேதி சுதந்திர தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படவுள்ளது.
இதையொட்டி, மைதானம் சீரமைக்கும் பணி, அலுவலர்கள், பொதுமக்கள் அமர்வதற்கான இருக்கைகள், பந்தல் அமைப்பது, போலீஸ் பாதுகாப்பு, குடிநீர் வசதி, தற்காலிக கழிப்பிட வசதி அமைத்தல், மாவட்ட பெருந்திட்ட வளாகம், கலெக்டர் அலுவலகம் சுற்றி அலங்கரித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் குறித்து கலெக்டர், அலுவலர்களோடு ஆலோசனை செய்தார். அலுவலர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகளை ஒருங்கிணைந்து சிறப்போடு மேற்கொள்ள அறிவுரை, ஆலோசனைகளை கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் வழங்கினார்.
இதில், டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ் உட்பட அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.