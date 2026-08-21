சுதந்திர தின கிராம சபை கூட்டம்

ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM
விக்கிரவாண்டி ஆக. 16–: விக்கிரவாண்டி அடுத்த வி.சாலையில் சுதந்திர தின சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் நடந்தது.
ஊராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநர் நந்தகோபாலகிருஷ்ணன் வரவேற்றார். கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த்குமார் சிங் திட்ட விளக்க உரையாற்றினார். கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்து தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி பேசினார். கூட்டத்தில், விவசாயிகளுக்கு மானிய நலத்திட்ட உதவி வழங்கப்பட்டது.
பயிற்சி கலெக்டர் ஸ்ரீ ரஷத், டி.ஆர்.ஓ., ஹரிதாஸ், தாசில்தார் மகாதேவன், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சரவணன், வேளாண் இணை இயக்குநர் சுரேஷ், திட்ட இயக்குனர் சுந்தர் ராஜன், பி.டி.ஓ.,சாகிதாபாணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
மயிலம் மயிலம் அடுத்த செண்டூர் ஊராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, தலைவர் முருகன் தலைமை தாங்கி பேசினார். ஊராட்சி செயலாளர் ரவிச்சந்திரன் வரவேற்றார் கூட்டத்தில் குடிநீருக்கு முன்னுரிமை அளித்து அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தாராளமாக குடிநீர் வழங்குவது உள்ளிட்ட பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில் ஊராட்சி துணைத் தலைவர் கிரிஜா வேலாயுதம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.