விலை உயர்வை கண்டித்து இந்திய கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்

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ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், இந்திய கம்யூ., கட்சி சார்பில், அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தியும், மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, இந்திய கம்யூ., விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளர் சவுரிராஜன் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட துணை செயலாளர்கள் கலியமூர்த்தி, முருகன், பாலசுப்ரமணியன், மாவட்ட நிர்வாக குழு நிர்வாகிகள் இன்பஒளி, சகாபுதின், ராமச்சந்திரன், நாராயணன், ஜெயச்சந்திரன், ராஜேந்திரன், காத்தவராயன் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கண்டன உரையாற்றினார்.
தமிழகத்தில் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை, பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதோடு, தற்போது தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் தொடர்ந்து பொருட்களின் விலை உயர்வு காரணமாக பொதுமக்கள் பெரும் தவிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
விலைவாசி உயர்வை மத்திய, மாநில அரசுகள் தடுக்க தவறிவிட்டது கண்டனத்துக்குறியது. இதனால், மத்திய, மாநில அரசுகள் அத்தியவசிய பொருள்கள் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், விலைவாசி உயர்வால் பொருட்களின் அளவும், தரமும் குறைந்து வருவதால், பொது மக்கள் பாதித்துள்ளனர். இதனால் மத்திய அரசு, அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருள்களையும், மருந்து பொருள்களின் விலை ஏற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தினர்.
இந்திய கம்யூ., கட்சியினர் திரளாக கலந்துகொண்டு, மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷமிட்டனர்.