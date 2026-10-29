தொழிற் கடன் திட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்

UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில், மாவட்டத்தில் உள்ள சிறுகுறு தொழில் நிறுவனங்கள் நிதி கடன் பெறுவதை உறுதி செய்யவும், தமிழக அரசின் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதத்தில் தொழற் கடன் விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை கூட்டரங்கில் நடந்த முகாமை, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் அருள் வரவேற்று, சிறு, குறு தொழில் முனைவோர்களுக்கான திட்டங்கள், தொழில் முனைவோருக்கான வாய்ப்புகளை விவரித்தார்.
முன்னோடி வங்கி மேலாளர் நசீர்அகமது, கனரா வங்கி மேலாளர் ஜோதிபாகாம்ளே உள்ளிட்ட அலுவலர்கள், தொழிற் கடன்கள், மானிய திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கினர்.
முகாமில், அரசின் தொழிற் கடன் திட்டங்கள், மானியங்கள், தொழில் முனைவோர்களுக்கு கடன் பெறுவதற்கான தகுதிகள், நடைமுறைகள், ஆணவங்கள், விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது. 34 பேருக்கு, 1.23 லட்சம் ரூபாயில் தொழிற் கடன் வழங்குவதற்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது.