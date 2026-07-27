/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அரசு போக்குவரத்து கழக அலுவலகத்தில் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:53 AM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் விழுப்புரம் கோட்ட தலைமை அலுவலக புதுப்பித்தல் பிரிவு, தகுதிசான்று பிரிவுகளில் மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது பணகள் மேம்பட உரிய ஆலோசனைகளை பணியாளர்களுக்கு வழங்குகையில், 'மக்களுக்கான சேவையை செய்யும் மிக உன்னத பணியை செய்யும் நாம் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளின் நலன் காத்திட உரிய நேரத்தில் இயக்குவதும், பெண்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மேலும், அனைத்து பிரிவுகளிலும் செலவினங்களை குறைத்து எந்தவொரு நிலையிலும் புகார்களுக்கும், குறைகளும் இல்லாத நிலையில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்' என்றார்.
துணை மேலாளர் (தொழில்நுட்பம்) அறிவண்ணல், உதவி மேலாளர் (கட்டுமானம்) முரளி உடனிருந்தனர்.