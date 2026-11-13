/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மார்க்கெட் கமிட்டியில் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 03:24 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டிக்கு வரும் 16ம் தேதிக்கு பிறகு விளைபொருட்கள் கொண்டு வரும் விவசாயிகள் நாளை பதிவு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டி நிர்வாக செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மார்க்கெட் கமிட்டிக்கு வரும் 16ம் தேதிக்கு பிறகு விளைபொருட்கள் கொண்டு வரும் விவசாயிகள் நாளை காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 3:00 மணிக்குள் விற்பனைக்கூடத்திற்கு வந்து பதிவு செய்து நிரந்தர பதிவு அட்டை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு, ஆதார் அட்டை, வங்கி புத்தகம் மற்றும் மொபைல் எண் (ஓ.டி.பி.,) ஆகியவை எடுத்துவர வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.