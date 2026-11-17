விலையில்லா கறவை பசுக்கள் திட்டம்: விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்
விலையில்லா கறவை பசுக்கள் திட்டம்: விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
விழுப்புரம்: 100 சதவீத மானியத்தில் விலையில்லா கறவை பசுக்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், திருவெண்ணெய்நல்லுார் மற்றும் மேல்மலையனுார் ஆகிய ஒன்றியங்களில், 100 சதவீத மானியத்தில் விலையில்லா கறவைப் பசுக்கள் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் தகுதியானவர்கள் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மூலம் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண் அல்லது திருநங்கையாக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரோ அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களோ கறவைப் பசுக்களை சொந்தமாக வைத்திருக்க கூடாது.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற ஆர்வமுள்ளவர்கள் அருகில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனை, கால்நடை மருந்தகத்தை அணுகி பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.