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﻿ கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் திட்டங்கள் பொதுமக்கள் பயன்பெற அறிவுறுத்தல்

﻿ கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் திட்டங்கள் பொதுமக்கள் பயன்பெற அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:06 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:06 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் பொதுமக்கள் கடன் பெற்று பயன்பெறுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி இணைப் பதிவாளர் தயாளன் செய்திக்குறிப்பு:

விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கீழ், விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள 29 கிளைகளிலும் வழங்கப்படும் கடன்களில், மிகவும் முக்கியமான கடன் மகளிருக்கான கடன் ஆகும்.

தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சிங்கப்பெண்களுக்கான பெண் தொழில் முனைவோருக்கான கடன், விதவை மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்ட ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு, நலிவடைந்தோர்களுக்கும் அனைத்து விதமான கடன்களும், கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகளுக்கும் கல்விக் கடனும் வழங்கப்படுகிறது.

இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் நலிவடைதோர்களுக்கு (எம்.எஸ்.எம்.இ.,) சிறுகுறு தொழில் கடன் மற்றும் பிரதமரின் தொழில் கடன் (பி.எம்.எப்.எம்.இ.,) ஆகிய கடன் திட்டங்களும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடனும் வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கடன் மிக குறைந்த வட்டியில் வழங்கப்படுகிறது.

மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் சிறுகுறு விவசாயிகளுக்கு விவசாய கடன்களும் வழங்கப்படுகிறது.

எனவே, பொது மக்கள் கடன் பெற்று வாழ்வாதாரத்தையும், பொருளாதாரத்தையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள அருகில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளை அணுகலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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