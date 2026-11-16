UPDATED : நவ 16, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:30 PM
விழுப்புரம்: சம்பா பருவத்திற்கு நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய வரும் டிச., 1ம் தேதி வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர்(பொறுப்பு) சுரேஷ் செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இயற்கை இடர்பாடு பாதிப்புகளால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்பை ஈடுசெய்வதற்கும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற்காகவும் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் 2026-27 ம் ஆண்டில் ராபி பருவத்தில், சம்பா பருவ நெல்–2 (சிறப்பு) பயிருக்கு பயிர் காப்பீடு செய்ய அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.
காப்பீடு செய்ய டிச., 1ம் தேதி வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே வரும் 1ம் தேதிக்குள் ஏக்கருக்கு 573 ரூபாய் பிரிமியம் தொகை செலுத்தி விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் காப்பீட்டுத் தொகை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.