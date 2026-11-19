நாட்டு மாடுகளை வளர்க்கும் ஊக்கத் திட்டம் அறிமுகம்: மகளிர்க்கு மானியத்தொகை வழங்க ஏற்பாடு
நாட்டு மாடுகளை வளர்க்கும் ஊக்கத் திட்டம் அறிமுகம்: மகளிர்க்கு மானியத்தொகை வழங்க ஏற்பாடு
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், பாரம்பரிய நாட்டு மாடுகளை வளர்க்கும் ஊக்கத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, முதற்கட்டமாக 300 மகளிர்க்கு மானியத்தொகை வழங்க உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், விவசாயத்தையும், அதனை சார்ந்த கால்நடை வளர்ப்பையும் நம்பி பெரும்பாலான விவசாய தொழிலாளர் குடும்பத்தினர் உள்ளனர். இதனால், தமிழக அரசு சார்பில், தீவின பயிர் சாகுபடி திட்டம், ஆடுகள் வளர்ப்பு திட்டம், கறவை பசு மாடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் என மானியங்களுடன் கால்நடை வளர்ப்புக்கான பல்வேறு திட்டங்கள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, புதிய திட்டமாக, தமிழகத்தின் பாரம்பரிய ‘கால்நடைகளின் இனப்பெருக்கத்தை மேம்படுத்திடவும், நாட்டின மாடுகளை வளர்க்கும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், முதற்கட்டமாக 300 பேருக்கு வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, ஒருவருக்கு ரூ.5000 வீதம் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படவுள்ளது. நாட்டின கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தல் மற்றும் தமிழகத்தில் உள்நாட்டு மாட்டு இனங்களின் பாதுகாப்பையும், மேம்பாட்டையும் ஊக்குவிக்கும் விதமாக, காங்கேயம், புலிக்குளம், உம்பளாச்சேரி, பர்கூர், ஆலங்பாடி மற்றும் தோடா எருமை இனம் ஆகிய தமிழ்நாட்டின் உள்நாட்டு மாட்டினங்களை பாதுகாப்பதோடு, அதன் இனங்களை மேம்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, விழுப்புரம் கால்நடை துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: உள்நாட்டு மாட்டினங்களை பராமரிப்பது மற்றும் பெருக்கத்தை ஊக்குவித்தல், பெண்கள் தலைமையில் கால்நடை அடிப்படையிலான வாழ்வாதாரத்தை வலுப்படுத்துதல், தமிழகத்தின் பராம்பரிய கால்நடை செல்வத்தையும், மரபணு வளங்களையும் பாதுகாப்பது இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாகும்.
இதற்காகவே, தற்போது ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதில், பயன்பெற அங்கீரிக்கப்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். உள்நாட்டு மாட்டினங்களான காங்கேயம், புலிக்குளம், உம்பளாச்சேரி, பர்கூர், ஆலங்பாடி, தோடா எருமையினம் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும்.
வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். தோடா எருமைகள், ஆண்களால் வளர்க்கப்படுவதால், அதைப் பராமரிப்பதற்கு, வீட்டில் உறுதுணையாக இருக்கும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினராக இருப்போருக்கு இத்திட்டத்தில் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும். இதில் 30 சதவிகிதம், தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், உள்நாட்டு மாடு வளர்ப்பில் ஆர்வமுள்ள மகளிர்கள், இத்திட்டத்திற்கான ஊக்கத்தொகை பெறவும், சலுகைகள், ஆலோசனைகள் பெறவும், தங்கள் கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகளை அணுகி பயன்பெறலாம் என்றனர்.