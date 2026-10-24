இன்ஸ்., தோள் மீது கை போட்டு பேசிய நபர் சமூக வலைதளங்களில் வைரல்
இன்ஸ்., தோள் மீது கை போட்டு பேசிய நபர் சமூக வலைதளங்களில் வைரல்
UPDATED : அக் 16, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:17 PM
மரக்காணம்: மரக்காணம் அருகே இன்ஸ்பெக்டரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த 7 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அடுத்த கூனிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஷாபுதீன், 51; இவரது வீட்டை 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஹனீப், 55; என்பவருக்கு ரிஜிஸ்டர் செய்து கொடுத்துள்ளார்.
அதன் பின் வீட்டை காலி செய்யாமல் ஷாபுதீன் காலம் கடத்தி வந்துள்ளார். இதனால் ஹனீப் நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார். வீட்டை காலி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆனால் வீட்டை காலி செய்யாமல் இருந்ததால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டு, உத்தரவினை உடனே நிறைவேற்ற காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
நீதிமன்ற உத்தரவினை நிறைவேற்ற மரக்காணம் போலீசார் நேற்று ஷாபுதீன் வீட்டிற்கு சென்றனர். அப்போது இன்ஸ்பெக்டர் பரணிநாதனை, ஷாபுதீன் தரப்பினர் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தனர்.
இதுகுறித்த போலீசார் ஷாபுதீன் உட்பட 7 பேர் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தின் போது இன்ஸ்பெக்டர் பரணிநாதன் மீது ஒருவர் சகஜமாக தோள் மீது கை போட்டு பேசியது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.