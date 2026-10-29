ரயில்வே பாதைக்கு இரும்பு தடுப்பு வேலி விவசாயிகள் எதிர்ப்பால் பரபரப்பு
ரயில்வே பாதைக்கு இரும்பு தடுப்பு வேலி விவசாயிகள் எதிர்ப்பால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே ரயில்வே பாதையை அடைந்து இரும்பு தடுப்பு வேலி அமைக்க விவசாயிகள், பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
தென்னக ரயில்வே சார்பில் அதிவிரைவு ரயில் பாதைக்கு இரும்பு தடுப்பு வேலி அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த பாப்பனப்பட்டு, சாமியாடி குச்சிபாளையம் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே இடத்தில் இரும்பு தடுப்பு வேலி அமைக்க ரயில்வே ஊழியர்கள் ஏற்பாடு செய்தனர்
இதற்கு, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் நலன் மற்றும் நீர்நிலை பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட செயலாளர் திருமுருகன் தலைமையில் விவசாயிகள் திரண்டு தங்கள் நிலங்களுக்கு செல்லும் வழியை மறித்து தடுப்பு அமைப்பதாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
தகவல் அறிந்த சித்தலம்பட்டு வருவாய் ஆய்வாளர் கவிதா, வி.ஏ.ஓ., அபிராமி ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விவசாயிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
மேலும் வருவாய் ஆய்வாளர் கவிதா திண்டிவனம் ரயில்வே அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, வருவாய்த் துறை சார்பில் இடம் பட்டாவில் வருகிறதா என அளவீடு செய்ய போவதாகவும், தற்காலிகமாக வேலி அமைக்கும் பணி நிறுத்தி வைக்கும்படியும் கேட்டுக் கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து வேலி அமைக்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
கிருஷ்ணமூர்த்தி புருஷோத்தமன் முருகன் ஜெயராமன் உட்பட விவசாயிகள் பலர் பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றனர்.