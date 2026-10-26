/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஐ.யூ.எம்.எல்., பொதுக்குழு கூட்டம்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:24 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் முகமது இப்ராஹீம் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் அமீர் அப்பாஸ் வரவேற்றார். பொருளாளர் அப்துல் கனி, துணைத் தலைவர் சுல்தான் மைதின் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில துணைத் தலைவர் அப்துல் ரஹ்மான், செயலாளர் காயல் மஹபூப், துணைச் செயலாளர் பாரூக், தலைவர்கள் முகமது யூனுஸ், அன்சர் அலி சிறப்புரையாற்றினர்.
கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் வார்டுகளைக் கண்டறிதல் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.