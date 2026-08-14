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மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் அபேஸ்

மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் அபேஸ்

ADDED : ஆக 13, 2026 08:10 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 08:10 PM

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அவலுார்பேட்டை: மூதாட்டி வீட்டில் பானைக்குள் வைத்திருந்த அரை சவரன் நகை, பணம் திருடு போனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

மேல்மலையனுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் அஞ்சலை , 80; இவர் அங்காளம்மன் கோவிலுக்கு அருகே கற்பூரம் விற்று வருகிறார்.

நேற்று முன்தினம் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு அங்காளம்மன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் அதிகளவில் வந்திருந்தனர். இரவு ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் கற்பூர வியாபாரம் முடிந்து அஞ்சலை, நேற்று காலையில் வீட்டுக்கு வந்துபார்த்த போது பூட்டை உடைத்து, பூஜை அறைக்குள்  பானையில் வைத்திருந்த அரை சவரன் தங்க மோதிரம், 15 ஆயிரம் ரூபாய் திருடு போனது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து மேல்மலையனுார் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். 

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