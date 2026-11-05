/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/கார் வியாபாரி வீட்டில் நகை, வெள்ளி திருட்டு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:18 PM
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விழுப்புரம்: கார் விற்பனை வியாபாரி வீட்டில் மர்ம நபர் நகை, வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்றார்.
கிளியனுார் அருகே எறையானுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தேவநாதன் மகன் அரவிந்தன்,28; இவர் பழைய கார்களை விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்கிறார்.
கடந்த, 1ம் தேதி தனது வீட்டை பூட்டி கொண்டு புதுச்சேரிக்கு சென்றார். பின், அரவிந்தன் மீண்டும் நேற்று முன்தினம் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்த போது, முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைந்திருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பின், உள்ளே பிரோவில் இருந்த 3 சவரன் நகை, 500 கிராம் வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர் திருடியது தெரியவந்தது.
கிளியனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.