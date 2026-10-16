/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/விவசாயி வீட்டில் நகைகள் திருட்டு
UPDATED : அக் 16, 2026 01:11 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:09 AM
அ நிறம் | அளவு
மயிலம்: மயிலம் அருகே விவசாயி வீட்டில் நகைகள் திருடிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்த முப்புலி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுகுமார், 65; விவசாயி. இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டின் வராந்தாவில் படுத்து துாங்கினார்.
இவரது மனைவி பூங்கோதை, 60; மற்றும் குடும்பத்தினர், உள்ளே அறையில் துாங்கினர். நள்ளிரவு வந்த மர்ம நபர்கள், மற்றொரு அறையில் இருந்த பீரோவை திறந்து, அதிலிருந்த 3 சவரன் தங்க நகைகள், 110 கிராம் வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்றனர்.
இது குறித்து, சுகுமார் அளித்த புகாரின் பேரில், மயிலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.