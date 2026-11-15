/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/இ.எஸ்., கல்லுாரியில் வேலை வாய்ப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:04 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் இ.எஸ்., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு பிரிவு சார்பில் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடந்தது.
முகாமில், 18 முன்னணி நிறுவனங்களின் மனிதவள துறை பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, வேலை வாய்ப்பு நேர்காணல் நடத்தினர். இதில், 2024, 2025 மற்றும் 2026ம் ஆண்டுகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள், வேலை தேடும் இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு, டிப்ளமோ, ஐ.டி.ஐ., பொறியியல் பட்டம் பெற்றோர், தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், தேர்ச்சி பெறாதோர் என பல்வேறு தகுதிகளைக் கொண்டவர்களுக்கும் நேர்காணலில் பங்கேற்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
முடிவில், தேர்வாகியவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.