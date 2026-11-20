/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பெருமாள் கோவிலில் கைசிக ஏகாதசி பூஜை
ADDED : நவ 20, 2026 08:03 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ஜனகவல்லி தாயார் சமேத வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலில் கைசிக ஏகாதசியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
விழாவையொட்டி, இன்று (நவ.,20) மாலை மூலவர் மற்றும் உற்சவர் வைகுண்டவாச பெருமாளுக்கு சிறப்பு அபிேஷக, ஆராதனைகள் நடந்தது. இதில், உற்சவர் பெருமாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கருட வாகனத்தில் கோவில் உட்பிரகார வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.