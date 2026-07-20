/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:54 AM
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அவலுார்பேட்டை: அவலுார்பேட்டை கடை வீதியில் மேல்மலையனுார் மேற்கு ஒன்றிய த.வெ.க., சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவிற்கு, மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் முருகன் முன்னிலை வகித்தார்.
வட மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சரவணன் தலைமை தாங்கி, காமராஜர் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து பொது மக்களுக்கு இனிப்பும், உணவும் வழங்கினார். ஒன்றிய, கிளைக் கழக நிர்வாகிகள், கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர்.