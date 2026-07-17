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﻿ காமராஜர் பிறந்த நாள்

﻿ காமராஜர் பிறந்த நாள்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:28 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:28 AM

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செஞ்சி: செஞ்சி சாணக்யா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டது.

பள்ளி தலைவர் தேவராஜ் தலைமை தாங்கினார். பள்ளி முதல்வர் சேகர் வரவேற்றார். பள்ளி துணைத் தலைவர் வேல்முருகன் காமராஜர் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி. மாணவர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.

மாணவர்களுக்கான பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை, பட்டிமன்றம் மற்றும் விளையாட்டு போட்டியும், தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் மன்றங்கள் துவக்க விழாவும் மற்றும் மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சியும் நடந்தது.

ஆசிரியை சப்ரூன் தொகுத்து வழங்கினார். முதுகலை ஆசிரியை யாஸ்மீன் நன்றி கூறினார்.

ஏம்பலம் அரசு துவக்கப் பள்ளியில் நடந்த விழாவிற்கு, ஆசிரியை எழில் சாந்தி தலைமை தாங்கினார். அரிமா சங்கத் தலைவர் வெங்கடேஸ்வர பெருமாள், மாவட்டத் தலைவர் முருகன், நிர்வாகிகள் சண்முகம், வெற்றிசெல்வி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, மாணவர்களுக்கு காமராஜரின் பெருமைகளை விளக்கிப் பேசினார். தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு பென்சில், ஸ்கேல், ரப்பர், நோட்டு புத்தகம் வழங்கினர்.

விழுப்புரம் விழுப்புரம் வி.ஆர்.பி. மேல்நிலைப் பள்ளியில், தாளாளர் சோழன் தலைமை தாங்கினார். காமராஜரின் கல்வித் தொண்டுகள் குறித்து, மாணவ, மாணவிகள் விளக்கி பேசினர். தொடர்ந்து நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியர் பிரிதிவிராஜ், மழலையர் மற்றும் துவக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ரேவதி மற்றும் ஆசிரியர்கள் உடனிருந்தனர்.

இதேபோன்று, திருப்பச்சாவடிமேடு ஸ்ரீ வித்யோதயா கல்வியியல் கல்லுாரியில் தாளாளர் தியாகராஜன் தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் துணைவேந்தர் விஸ்வநாதன் காமராஜர் படத்திற்கு மாலை அணிவித்தார். கல்லுாரி இயக்குனர் ராஜி, ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பன்னீர்செல்வம், பேராசிரியர்கள் ஜானகிராமன், கலைமுகம், ேஹமலதா, விநாயகம் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். கல்வி வளர்ச்சி பற்றியும், கல்வியில் புதினம் படைத்தல் பற்றியும் முன்னாள் துணைவேந்தர் விஸ்வநாதன் பேசினார். சங்கரையா நன்றி கூறினார்.

திண்டிவனம் திண்டிவனம் சாணக்யா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தாளாளர் தேவராஜ் தலைமை தாங்கினார். துணைத் தலைவர் வேல்முருகன் முன்னிலை வகித்தார். பள்ளி முதல்வர் அருள்மொழி வரவேற்றார். திண்டிவனம் லயன்ஸ் கிளப் தலைவர் ஐங்கரன் சிவக்குமார் மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். அரிமா சங்க நிர்வாகிகள் சஞ்சீவி, பாலாஜி, கார்த்திக் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ஆசிரியை ஷாலினி நன்றி கூறினார்.

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