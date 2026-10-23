கண்டாச்சிபுரம் அருகே பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:55 PM
விழுப்புரம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே 5 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டம், கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த அடுக்கம் கிராமத்தில் வேட்டவலத்தை சேர்ந்த ஆசிரியர் பாரதிராஜா, சீனுவாசன் ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அங்கு, 3 இடங்களில் 5 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான செங்காவி நிற பாறை ஓவியங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
இது குறித்து ஆசிரியர் பாரதிராஜா கூறியதாவது:
இங்குள்ள பாறையின் புடவுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் பக்கவாட்டில் திரும்பியவாறு கொம்புகளுடன் கூடிய மாட்டின் உருவம் மற்றும் அதன் மேல் காட்டுப்பன்றியின் உருவம் வரையப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு விலங்குகளும் எதிரெதிர் திசைகளில் உள்ளவாறு காட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் அருகேயுள்ள எடுத்துவச்சான் கல் என்ற பாறையிலுள்ள நீர்ப்புகா இடத்தில் வளைந்த கொம்புகளுடன் கூடிய மாட்டின் உருவமும், மனிதனின் உருவமும் வரையப்பட்டுள்ளன.
இங்கு வரையப்பட்டுள்ள மனிதன் தனது இடக்கை விரல்கள் அகல விரித்தவாறு நீட்டியும், வலது கையை மேலே துாக்கி உயர்த்தியவாறும் காணப்படுகிறார்.
இந்த ஓவியமானது வேட்டை காட்சியை நினைவு கூறுவதாக உள்ளது. மற்றொரு இடமான தலையணை மட்டை என்ற இடத்தில் உள்ள பாறையில் வளைந்து நெளிந்தவாறு உள்ள பாம்பின் உருவத்தை ஒத்த ஓவியமானது வரையப்பட்டுள்ளது.
தலையின் முன்புறம் பிளவுபட்ட நாக்கு தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் மீனின் உருவமும், நாற்கரத்தை ஒத்த வடிவமும் கோட்டுருவமாக வரையப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஓவியங்கள் 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம். இவையாவும் இப்பகுதியில் வாழ்ந்த தொல்மாந்தர்கள் தாங்கள் பார்த்து, பழக்கி, வேட்டையாடிய விலங்குகள் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு ஆகும். மேலும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்பகுதியில் மனித நாகரிகம் சிறப்பாக இருந்தமைக்கான குறியீடுகள் இந்த ஓவியங்களின் மூலம் தெரிகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.