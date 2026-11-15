மக்களிடம் நம்பிக்கை இழந்த அரசாகி விட்டது: த.வெ.க., குறித்து கனிமொழி விமர்சனம்
மக்களிடம் நம்பிக்கை இழந்த அரசாகி விட்டது: த.வெ.க., குறித்து கனிமொழி விமர்சனம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:59 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:00 PM
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே காணாமல் போன சிறுமியை கண்டுபிடிக்கவும் துப்பில்லை, ஆறுதல் சொல்லவும் வழியில்லாமல், த.வெ.க., அரசு அலட்சியமாக செயல்படுகிறது' என கனிமொழி எம்.பி., விமர்சித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சிக்கு வருகை தந்த தி.மு.க., துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி., ஆலம்பூண்டியில் காணாமல்போன சிறுமி ஹேமலதாவின் வீட்டிற்குச் சென்று, அவரது தந்தை வடிவேல், தாயார் விஜயலட்சுமி, பாட்டி சாந்தி ஆகியோரை சந்தித்து விசாரித்து, ஆறுதல் கூறினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
சிறுமி காணாமல் போய் 35 நாட்களாகியும், கண்டுபிடிக்க முடியாமல், போலீசார் தேடி வருகின்றனர். குழந்தைக்கு என்ன ஆனது, எங்குள்ளது என தெரியாமல் பெற்றோர் தவிக்கின்றனர்.
இப்படி, குழந்தைகள் மாயமானால் 24 மணி நேரத்தில் தேடி கண்டுபிடித்து ஒப்படைக்க வேண்டும், கிடைக்கவில்லை எனில் கடத்தல் பிரிவில் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்க வேண்டும் என சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆனால், இவர்கள் மிஸ்சிங் என வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
அரசும், காவல் துறையும் அலட்சியமாக செயல்படுகிறது. இந்த இரண்டு துறை நிர்வாகத்தையும் கையில் வைத்துள்ள முதல்வர் விஜயும் கவலையின்றி உள்ளார்.
தமிழகத்தில், மாற்றத்தைத் தருவோம் நண்பா, நண்பிகள் என்று, இது போன்ற குழந்தைகளையும், இளைஞர்களையும் நம்ப வைத்து வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த த.வெ.க., அரசும், முதல்வர் விஜயும், அலட்சியமாக செயல்படுகின்றனர்.
குழந்தைகள் தின விழாவில், கேக் ஊட்டிய முதல்வர் விஜய், இந்த சிறுமி காணாமல் போன சம்பவத்தில் நேரில் வந்து ஆறுதல் கூட சொல்லவில்லை. பொறுப்பு அமைச்சரைக் கூட அனுப்பி வைத்து ஆறுதல் சொல்ல வழியில்லை. சிறுமியை கண்டுபிடிக்கவும் முயற்சி எடுக்காத பொறுப்பற்ற, அலட்சியமான அரசாக விஜய் அரசு செயல்படுகிறது.
தமிழகத்தில் குழந்தைகள், சிறுமிகள் கடத்தல், மாயம் போன்ற புகார்கள் குவியும் நிலையில், தமிழக அரசு அதைப்பற்றி கவலையின்றி உள்ளது.
இந்த ஆட்சியில், முதல்வருக்கே பாதுகாப்பில்லாத நிலை உள்ளது. கொளத்துாருக்கு சென்ற முதல்வரை நோக்கி, ஒரு ரசிகர் ஓடி வந்ததைப் பார்த்து முதல்வரே பயந்துள்ளார்.
பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்போம் என்று முழங்கி வந்த த.வெ.க., அரசு, பாதுகாப்பு வழங்க முடியாத மோசமான நிலையில் தொடர்கிறது. அவர்களது கட்சியினராலேயே பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது.
குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்காமல், கடந்த ஆட்சியோடு ஒப்பிட்டு பேசும் அவல நிலை உள்ளது. வரலாற்றில் இல்லாத மோசமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களிடம் நம்பிக்கை இழந்த அரசாகி விட்டது.
வெட்கமின்றி பொய் சொல்கின்றனர். இந்த சம்பவங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க தி.மு.க., வலியுறுத்துகிறது. ஆளும் கட்சியினர் மனசாட்சியோடு செயல்பட்டு குற்றங்களைத் தடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கனிமொழி எம்.பி., கூறினார்.
தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் மஸ்தான், செஞ்சி ராமச்சந்திரன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சேதுநாதன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள், கட்சியினர் உடனிருந்தனர்.