கார்த்திகை தீப கொண்டாட்டம் மாவளி செய்யும் பணி தீவிரம்
கார்த்திகை தீப கொண்டாட்டம் மாவளி செய்யும் பணி தீவிரம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:38 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி, மாவளி செய்யும் பணி தீவிரம் அடைந்துள்ளது.
தமிழர்களின் பாரம்பரிய திருவிழாவாக கார்த்திகை தீபம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அன்றைய தினத்தில் இல்லங்களிலும், அலுவலகங்களிலும் விளக்கு ஏற்றுவது மட்டுமல்லாமல் இரவில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மாவளி சுற்றுவதை பல ஆண்டுகளாக கடைப்பிடித்து வருகின்றனர்.
கார்த்திகை தீப நாளில மாவளி சுற்றுவதன் மூலம் மனதில் இருள் நீங்கி, நோய் பிணிகள் அகலுவதாக கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில், விக்கிரவாண்டி அருகே பூரிக்குடிசையில் கார்த்திகை தீப திருநாளுக்கு மாவளி செய்யும் பணி தீவிரம் அடைந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு பனை ஏறிகள் பாதுகாப்பு இயக்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பாண்டியன் தலைமையில், சங்க உறுப்பினர்கள், மாவளி தயாரிக்கும் பணியில் மும்மரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் ஆர்டரின் பேரில் அனுப்பி வருகின்றனர். மாவளி ஒன்று, 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.