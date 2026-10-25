தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ரயிலில் அடிப்பட்டு கேரளா முதியவர் பலி

ரயிலில் அடிப்பட்டு கேரளா முதியவர் பலி

ரயிலில் அடிப்பட்டு கேரளா முதியவர் பலி

ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே ரயிலில் அடிப்பட்டு கேரளாவைச் சேர்ந்த முதியவர் இறந்தார்.

கேரளா மாநிலம், உஷாபவன் கோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மனோகரன், 70; இவர், நேற்று மாலை 5:00 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திற்கும் முண்டியம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையே புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னை எக்மோர் செல்லும் ரயிலில் அடிப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.

தகவலறிந்த விழுப்புரம் ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மனோகரன் உடலை கைப்பற்றி வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us