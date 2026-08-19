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கிசான் திட்ட பயனாளிகள் கே.ஒய்.சி., ஆதார், அடையாள எண் பதிய அறிவுரை

கிசான் திட்ட பயனாளிகள் கே.ஒய்.சி., ஆதார், அடையாள எண் பதிய அறிவுரை

ADDED : ஆக 15, 2026 08:02 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 08:02 PM

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விழுப்புரம்: பிரதம மந்திரியின் கிசான் திட்ட பயனாளிகள் இ.கே.ஓய்.சி., ஆதார் எண் இணைப்பு மற்றும் விவசாய அடையாள எண்ணை பதிய வேண்டும் என கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது செய்திக்குறிப்பு:

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரியின் கிசான் திட்டத்தில் 79 ஆயிரத்து 94 விவசாயிகள் பயன்பெறுகின்றனர். இதற்கான போர்டலில் கே.ஒய்.சி., பதியாமல் 5,818 விவசாயிகளும், ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்கோடு இணைக்காமல் 3,109 விவசாயிகளும் மற்றம் விவசாய அடையாள எண் பதியாமல் 8,571 விவசாயிகளும் உள்ளனர்.

இவர்களின் விபரம் சம்மந்தபட்ட வேளாண் துறை அலுவலர்களிடம் உள்ளது. தற்போது வரை கே.ஒய்.சி., ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்கோடு இணைப்பு மற்றும் விவசாய அடையாள எண் பதியாத விவசாயிகள் தங்களின் வட்டார வேளாண்மை துறை அலுவலர்களை அணுகி இந்த பணியை உடனே மேற்கொள்ள வேண்டும். 

கே.ஒய்.சி., செய்யதோர் பொதுசேவை மையங்களை அணுகி பயோமெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்யலாம் அல்லது வேளாண்மை துறை அலுவலர்களை அணுகி அரசின் பிரதம மந்தியின் கிசான் கோய் அப் மூலம் முகம் அங்கீகார சரிபார்ப்பு முறையில் கே.ஒய்.சி., செய்து கொள்ளலாம்.

இனிவரும் காலங்களில் பிரதம மந்திரியின் கிசான் திட்டத்தில் தொடர்ந்து பயன்பெற ஒவ்வொரு நிதியாண்டிற்கும் கே.ஒய்.சி., செய்வது கட்டாயமாகும். 

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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