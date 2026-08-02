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﻿ கோலியனுார் ஊராட்சி தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியை

﻿ கோலியனுார் ஊராட்சி தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியை

ADDED : ஆக 02, 2026 03:22 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:22 AM

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வி ழுப்புரம் அருகே அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி மாணவர்களுக்கான கல்விச் சேவையை சிறப்பாக வழங்கி வருவதோடு, அனைவரது பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

விழுப்புரம் அடுத்த கோலியனுார் ஒன்றிய ஊராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் ஆசிரியையாக ராஜேஸ்வரி பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர், கடந்த 19 ஆண்டுகளாக ஆசிரியர் பணியில் திறம்பட செயல்பட்டு வருகிறார். கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மாணவர்களுக்கு வாட்ஸ் அப் மூலம் பாடம் நடத்தியதோடு மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு மாணவர்கள் இல்லம் தேடிச் சென்று அவர்கள் கல்வி கற்கவும், கல்வி தொலைக்காட்சி காணவும் வழிவகை செய்துள்ளார்.

மாணவர்களுக்கு தேர்வு நடத்தி பரிசு வழங்கி அவர்களை ஊக்குவித்து வருகிறார். மேலும் அறக்கட்டளை மூலம் பல்வேறு போட்டிகளில் மாணவர்களை பங்கேற்கச் செய்து, சான்றிதழ் பெறச் செய்துள்ளார்.

இவர் பள்ளியில் பயிலும் நரிக்குறவர் இன மாணவர்களுக்கு தனது சொந்த செலவில் புதிய ஆடைகள் வழங்கி துாய்மைக்கான பொருட்கள் மற்றும் காலணிகளும் வழங்கி, அவர்கள் நாகரீகமாக இருந்து பயிலவும் வழிவகை செய்துள்ளார்.

எண்ணும், எழுத்தும் கற்றலுக்காக கற்றல், கற்பித்தல் உபகரணங்களை தானே உருவாக்கி மாணவர்களின் கற்றல் மேம்பாட்டிற்கும் வழிவகை செய்தவர் ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி.

இவரின், எண்ணும், எழுத்தும் வகுப்பு தொடர்பான வகுப்பறை வீடியோக்களை பார்த்து, கல்வித்துறை இயக்குனரே பாராட்டியுள்ளார். இவரின் வகுப்பு மாணவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகளை கண்டு அந்த மாணவர்களுக்கு மணியார்டர் மூலம் பரிசு பொருட்களை வழங்கி ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆசிரியை ராஜேஸ்வரியின் கற்றல், கற்பித்தல் நிகழ்வுகளை கண்டு பல தொண்டு நிறுவனங்கள் பரிசு பொருட்கள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ், கேடயங்கள் வழங்கி பாராட்டியுள்ளது.

இவரது எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தில் தொடர்ந்து மாநில, மாவட்ட வட்டார கருத்தாளராக இருந்து செயல்பட்டதால் கடந்த 2020-21ம் கல்வியாண்டில் நடந்த சுதந்திர தின விழாவில், கலெக்டரிடம் இருந்து பாராட்டு சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார்.

மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் மாணவர்களின் பயிற்சி ஏட்டிற்கான தொழிற்பயிற்சி பட்டறையிலும் பங்கேற்று வருகிறார். அரசுப் பள்ளி என்ற வாட்ஸ் அப் குரூப்பில் தினந்தோறும் ஆசிரியை ராஜேஸ்வரியின் கற்றல் கற்பித்தலில் மாணவர்களுடைய கற்றல் நிகழ்வுகளை பதிவிடும் போது பெற்றோர்களின் வாழ்த்துகளை பெற்று வருகிறார்.

இவரது வகுப்பு சூழல்களை முகநுாலில் பதிவிடும் போது, அதைப் பார்த்த முக நுால் நண்பர்கள் குழந்தைகள் அமர்ந்து எழுதுவதற்கான சிட்டிங் சேர், டேபிளை வழங்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி பணிபுரியும் பள்ளி, நரிக்குறவர் பகுதியில் உள்ளதால், இந்த மாணவர்கள் அடிக்கடி விடுப்பு எடுத்தால் அவர்களின் வீடுகளுக்கேச் சென்று பெற்றோர்களிடம் பேசி அழைத்து வந்து கல்வியை போதிக்கிறார். பெற்றோர்கள், சமூகத்தினரோடு ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி மிகவும் சுமூக உறவோடு பணியாற்றி வருகிறார்.

இவர், தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தில், கோலியனுார் ஒன்றியத்தில் மிக முக்கிய பொருப்பை வகிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு நடத்தும் புத்தக திருவிழாவில், பள்ளிக்கல்வித் துறை சார்பில் நடத்தும் கல்வி தொடர்பான அரங்கில், ஆசிரியை ராஜேஸ்வரியின் வகுப்பின் கற்றல், கற்பித்தல் உபகரணங்கள் காட்சி பொருளாக வைத்து பார்வையாளர்களை கவர்ந்து அங்குள்ள பதிவேட்டில் அவர்கள் பாராட்டியும், புகழ்ந்தும் பார்வையாளர்கள் எழுதியுள்ளனர்.

ஆசிரியர் ராஜேஸ்வரியின் மகத்தான அர்ப்பணி மூலம் எண்ணும் எழுத்தும் பாட ஆசிரியர் கையேட்டின் பின்பக்க அட்டையில், இவரது வகுப்பறை படங்கள் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர் பாட பயிற்சி புத்தகத்திலும், இவர் வகுப்பறை புகைப்படம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது இப்பள்ளிக்கே பெருமையை சேர்த்துள்ளது.

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