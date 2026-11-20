/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்த கோத்தனார் பலி
UPDATED : நவ 20, 2026 08:15 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்த கொத்தனார் இறந்தார்.
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி அடுத்த புலவனுாரை சேர்ந்தவர் அரசன் மகன் ரவிச்சந்திரன்,41; கொத்தனார். இவர், கடந்த 13ம் தேதி விழுப்புரம் அருகே பரசுரெட்டிப்பாளையம் கிராமத்தில் இளையராஜா என்பவரது வீட்டின் மாடியில் டைல்ஸ் பதிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக மாடியிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்துள்ளார். அவரை மீட்டு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ரவிச்சந்திரன் நேற்று முன்தினம் இறந்தார். இது குறித்து, வளவனுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.