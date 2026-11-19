குற்ற வழக்குகளில் சிறப்பாக புலனாய்வு: போலீசாருக்கு பாராட்டு
குற்ற வழக்குகளில் சிறப்பாக புலனாய்வு: போலீசாருக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
விழுப்புரம்: மாவட்டத்தில் சிறப்பாக புலனாய்வு செய்து குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்த தனிப்படை போலீசாருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, எஸ்.பி., மதிவாணன் தலைமை தாங்கினார். இதில், செஞ்சி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில், 7 வயது சிறுமியை கடத்த முயன்ற வழக்கு, தீபாவளியன்று பாதிராபுலியூர் அருகே நடந்த தங்க செயின் பறிப்பு சம்பவத்திலும் சிறப்பாகப் புலனாய்வு மேற்கொண்டு, குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்த தனிப்படை சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சண்முகம், லியோ சார்லஸ், சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அய்யப்பன் ஆகியோர் தலைமையிலான குழுவினரை பாராட்டி எஸ்.பி., மதிவாணன் சான்றிதழ் வழங்கினார்.
குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது, குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்கவும், குற்றவாளிகளை விரைந்து கண்டறிந்து கைது செய்யவும் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து போலீசாருக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.