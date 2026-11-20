ADDED : நவ 20, 2026 08:39 PM
விழுப்புரம்: அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதிய விபத்தில், பைக்கில் சென்ற தொழிலாளி இறந்தார்.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம் அடுத்த கோவிலாம்பூண்டியை சேர்ந்தவர் ரத்தினவேல் மகன் ராஜவேல், 35; கூலி தொழிலாளி.
இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த தனது நண்பரான காசி மகன் கல்யாணசுந்தரம்,40; என்பவருடன், பல்சர் பைக்கில், இன்று (நவ.,20) மேல்மலையனுார் கோவிலுக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
பைக்கை ராஜவேல் ஓட்டிச் சென்றார். இவர்கள், இன்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில், சென்னை–திருச்சி நெடுஞ்சாலையில், விழுப்புரம் அருகே கண்டமானடி அரசு போக்குவரத்து ஊழியர் நகர் பகுதியில் சென்றபோது, பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம், பைக் மீது மோதிவிட்டுச் சென்றுள்ளது. இதில், கீழே விழுந்த ராஜவேல் உயிரிழந்தார். கல்யாணசுந்தரம் பலத்த காயமடைந்தார்.
விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் விரைந்து சென்று, விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு, முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து, வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.