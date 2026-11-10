நிலம் அளவீடு பணியை தாமதமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும்: கலெக்டர் உத்தரவு
நிலம் அளவீடு பணியை தாமதமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும்: கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:31 PM
விழுப்புரம்: நில பிரச்னைகளுக்கு விரைவான தீர்வு கிடைத்திட, நில அளவீட்டுப் பணிகளை தாமதமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும் என கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட வருவாய் நிர்வாக கூட்டம், கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமையில் நடந்தது. கூட்டத்தில், வருவாய்த் துறை சார்பில் வழங்கப்படும் பட்டா மாற்றம், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மாதாந்திர உதவித்தொகை கோரிக்கை மனுக்கள் மற்றும் இணைய வழி சான்று வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் குறித்து, துறை சார்ந்த அலுவலர்களிடம் கேட்டறிந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனுக்களுக்கு விரைவாக தீர்வு வழங்க வேண்டும். நில அளவை பணிகள், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.
தாலுகாக்களில் நீண்ட கால நிலுவையில் உள்ள மனுக்களுக்கு விரைந்து தீர்வுகாண வேண்டும். இறப்பு மற்றும் பிறப்பு சான்றிதழ் கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு காலதாமதமின்றி விசாரணை செய்து உடனடியாக சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும்.
முதியோர், விதவை, மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை மனுக்கள் மீது உடனே விசாரணை மேற்கொண்டு தகுதியான பயனாளிகளுக்கு உரிய காலத்தில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
பொதுமக்கள், தங்கள் நிலம் தொடர்பான சேவைகளை எளிதாகப் பெறும் வகையில், இணையவழி பட்டா மாறுதல் பணிகளை விரைந்து மேற்கொண்டு, நிலுவை விண்ணப்பங்களை காலக்கெடுவிற்குள் பரிசீலித்து முடிக்க வேண்டும்.
நிலம் தொடர்பான பிரச்னைகளுக்கு விரைவான தீர்வு கிடைத்திட நில அளவீட்டுப் பணிகளை காலதாமதமின்றி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
வருவாய்த் துறையின் சேவைகள் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும், நேர்மையுடனும், மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையிலும் இருக்க வேண்டும். மக்களை அலைகழிக்காமல் இணையவழிச் சேவைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், திண்டிவனம் சப் கலெக்டர் ஆகாஷ், நில அளவை உதவி இயக்குநர் மோகன்ராஜ் பங்கேற்றனர்.