சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம்
சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:55 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம் நடந்தது.
விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் விழுப்புரம் மற்றும் அனைத்து தாலுகா நீதிமன்றங்களில் 6 அமர்வுகளாக சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது.
முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி மணிமொழி தலைமை தாங்கினார். இதில், காசோலை வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டன.
சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன், முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி முருகன், கூடுதல் மகளிர் நீதிபதி ராஜேஸ்வரி உட்பட வழக்கறிஞர்கள், வழக்காடிகள், நீதிமன்ற பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள காசோலை வழக்குகளில் 169க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது. 14 வழக்குகளில் 40 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 519 ரூபாய்க்கு தீர்வு காணப்பட்டது.