/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சிங்கப் பெண்கள் கடன் திட்ட முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
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விழுப்புரம்: திண்டிவனம் சரகத்தில் உள்ள மரக்காணம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் சிங்கப்பெண்கள் கடன் திட்ட முகாம் நடந்தது.
மண்டல இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி, மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குநர் தயாளன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் மத்திய வங்கி மூலம் வழங்கப்படும் கடன்கள் குறித்து திட்ட விளக்கவுரையாற்றினர். திண்டிவனம் துணைப்பதிவாளர் ஜீவிதா சிறப்புரையாற்றினார்.
முகாமில், கள அலுவலர் வகீதா, சங்க செயலாட்சியர் இலக்கிய பேரரசி, கூட்டுறவு சார் பதிவாளர் (பொது விநியோக திட்டம்) தேவி உட்பட வங்கி சரக மேற்பார்வையாளர், திண்டிவனம் சரக சங்க செயலாளர்கள், பணியாளர்கள், உறுப்பினர்கள், பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
ஏற்பாடுகளை ஒன்றிய மேலாண்மை இயக்குநர் விக்ரம் செய்திருந்தார்.