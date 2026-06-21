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﻿ சிங்கப்பெண் போலீசிடம் தகராறு; தி.மு.க., பிரமுகருக்கு 'காப்பு'

﻿ சிங்கப்பெண் போலீசிடம் தகராறு; தி.மு.க., பிரமுகருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:04 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:04 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசாரிடம், தகராறு செய்த தி.மு.க., பிரமுகர் திலிப்குமார், 28, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

விழுப்புரம் பெருந்திட்ட வளாகம் எதிரில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சப் -- இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாவதி தலைமையிலான போலீசார், ஜூலை 16 இரவு, 10:30 மணியளவில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, மது போதையில் இரண்டு வாலிபர்கள், தகராறு செய்து கொண்டிருந்தனர். பிரபாவதி, அவர்களை அழைத்து அங்கிருந்து செல்லுமாறு கூறினார்.

அதில் ஒரு வாலிபர், பிர பாவதி மற்றும் போலீசாரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு, கிண்டல் செய்தார். அதன் பின், இருவரும் அங்கிருந்து தப்பியோடினர். விழுப்புரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்தனர்.

அதில், சிங்கப்பெண் படை போலீசாரிடம் தகராறு செய்தது ஆனாங்கூரைச் சேர்ந்த தி.மு.க., பிரமுகர் திலிப்குமார் என்பது தெரிந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

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