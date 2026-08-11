பள்ளியில் இருந்து வெளியேறிய மாணவி: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மீட்பு
பள்ளியில் இருந்து வெளியேறிய மாணவி: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மீட்பு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:41 PM
விழுப்புரம்: பெற்றோருடன் கோபித்துக்கொண்டு பள்ளியில் இருந்து வெளியேறிய பிளஸ் 1 மாணவியை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சப் இன்ஸ்பெக்டர் சற்குணம் மற்றும் போலீசார் நேற்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கு நின்றிருந்த 15 வயது மாணவியிடம் விசாரணை நடத்தினர். அந்த மாணவி, விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள ஒரு அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வருவதும், பெற்றோருடன் கோபித்துக்கொண்டு பள்ளியில் இருந்து வெளியேறி விழுப்புரத்திற்கு வந்தது தெரியவந்தது.
இதை தொடர்ந்து மாணவியை மீட்ட போலீசார், கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதையடுத்து, மாணவியின் பெற்றோருக்கு அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்து வரவழைத்து, அவர்களுடன் அனுப்பி வைத்தனர்.