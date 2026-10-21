பாசஞ்சர் ரயிலில் கடத்திய மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்

ADDED : அக் 20, 2026 08:58 PM
விழுப்புரம்: புதுச்சேரி – திருப்பதி பாசஞ்சர் ரயிலில் கடத்திய வெளிமாநில மதுபாட்டிலை ரயில்வே போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் போதை பொருட்கள் கடத்தல் சம்பந்தமாக ரயில்வே சப்–இன்ஸ்பெக்டர் புருேஷாத்தமன் மற்றும் போலீசார், நேற்று 1வது பிளாட்பாரத்தில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது புதுச்சேரி – திருப்பதி பாசஞ்சர் ரயிலில், எஞ்சினில் இருந்து 5வது பெட்டியை போலீசார் சோதனை செய்த போது, கேட்பாரற்று கிடந்த கருப்பு நிற பேக்கை திறந்து பார்த்தனர். அதில், 8 லிட்டர் கொண்ட புதுச்சேரி மதுபாட்டில்க இருந்ததை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இதை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அதை சுகாதாரத்துறை அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்து அழித்தனர். இதையடுத்து, ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மதுபாட்டில் கடத்திய நபரை பிளாட்பாரத்தில் உள்ள சிசிடிவி பதிவை கைப்பற்றி விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.