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விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் ரூ.18.62 கோடிக்கு மது விற்பனை
விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சியில் ரூ.18.62 கோடிக்கு மது விற்பனை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் தீபாவளி பண்டிகையின்போது, 18.62 கோடி ரூபாய்க்கு மதுபாட்டில் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. பண்டிகை காலங்களில் மது பிரியர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான மது பாட்டில்களை வாங்கி அருந்துவது வழக்கம்.
அதன்படி, விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள 184 டாஸ்மாக் கடைகளில் 7 மற்றும் 8ம் தேதிகளில் மது பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
இதனால், இரு மாவட்டங்களில் இந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் 18 கோடியே 62 லட்சம் ரூபாய்க்கு மதுபாட்டில்கள் விற்பனையாகியுள்ளது.