/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஊரக வளர்ச்சி வங்கியில் விவசாயிகளுக்கு கடன்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:37 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி ஊரக வளர்ச்சி வங்கியில் விவசாயிகளுக்கு கன்று வளர்ப்புத் திட்டத்தின் கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கடந்த சட்டசபை கூட்டுறவு துறை மானிய கோரிக்கையின்போது, விவசாயிகளுக்கு நீண்ட கால கடனாக ரூ.50 கோடி வழங்கப்படும் என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அறிவித்தார்.
அதன்படி, செஞ்சி ஊரக வளர்ச்சி வங்கியில் கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. விழுப்புரம் மண்டல இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி தலைமை தாங்கி விவசாயிகளுக்கு கன்று வளர்ப்பு திட்டத்தில், ரூ.3.95 லட்சம் கடனுக்கான காசோலையை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், திண்டிவனம் சரக துணைப்பதிவாளர் ஜீவிதா, மண்டல மேலாளர் செல்வகுமார், செயலாட்சியர் வீரசெல்வம், வங்கி செயலாளர் கதிரவன், மேற்பார்வையாளர் குமரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.