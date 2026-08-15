உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை சங்கத்தினர் நிதியமைச்சரை சந்தித்து பாராட்டு
உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை சங்கத்தினர் நிதியமைச்சரை சந்தித்து பாராட்டு
ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM
விழுப்புரம்: தமிழக உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையின் சிறப்பு தணிக்கை அறிக்கையினை, சட்டசபையில் பேசி நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு, உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஊழியர் சங்கத்தினர் நிதியமைச்சரை சந்தித்து நன்றி கூறினர்.
தமிழக உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஊழியர் சங்கம் மற்றும் ஆய்வாளர் மன்ற நிர்வாகிகள், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனை சந்தித்தனர். அப்போது, பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ததற்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
மேலும், உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையின் சிறப்பு தணிக்கை அறிக்கையினை, இந்தாண்டு முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதற்கும், அதுகுறித்து சட்டசபையில் பேசி, தணிக்கை துறைகளுக்கு கவுவரம் அளித்தமைக்கும் நன்றி தெரிவித்தனர்.
அப்போது, உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஊழியர் சங்கத்தினரின் கோரிக்கையின் படி, அனைத்து தணிக்கையாளர்களுக்கும் விரைவில் லேப் டாப் வழங்க உள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வில் ஊழியர் சங்க மாநிலத் தலைவர் பாபு, பொதுச் செயலாளர் சீனி செந்தில், ஆய்வாளர் மன்ற மாநில தலைவர் ஐயப்பன், பொதுச் செயலாளர் பிரகாஷ், பொருளாளர் தாமரைச்செல்வன், துணைத் தலைவர் ஞானவேல் பங்கேற்றனர்.