UPDATED : நவ 20, 2026 09:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில், தேசிய அளவிலான லோக் அதாலத் நடக்கிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில், வரும் டிச., 12ம் தேதி சனிக்கிழமை தேசிய அளவிலான லோக் அதாலத் நடக்கிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகம், செஞ்சி, திண்டிவனம், வானுார், திருவெண்ணெய்நல்லுார், விக்கிரவாண்டி கோர்ட் வளாகங்களில் நடக்கிறது.
இதில் கோர்ட்டில் நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகள், சமரசம் செய்யக்கூடிய குற்றவியல் வழக்குகள், காசோலை வழக்குகள், வங்கி கடன், கல்வி கடன் வழக்குகள், மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகள், விவாகரத்து தவிர்த்து மற்ற குடும்ப பிரச்னை வழக்குகள், உரிமையியல் வழக்குகள், நிலம், சொத்து, பாகப்பிரிவினை, வாடகை விவகாரங்கள், விற்பனை, வருமானம் மற்றும் சொத்துவரி பிரச்னைகள் போன்ற வழக்குகள் விசாரித்து சமரசமாக முடிக்கப்படும்.
மக்கள் நீதிமன்றம் முன்பாக முடித்துக் கொள்ளும் வழக்குகளுக்கு மேல்முறையீடு கிடையாது. சட்டரீதியாக சமரச முறையில் தீர்வு காணப்படும். இந்த தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தை பொதுமக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.