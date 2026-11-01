காதல் திருமணம் செய்த பெண் கடத்தல்: சகோதரர் கைது; 10 பேர் மீது வழக்கு
காதல் திருமணம் செய்த பெண் கடத்தல்: சகோதரர் கைது; 10 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
விக்கிரவாண்டி: காதல் திருமணம் செய்த இளம்பெண்ணை கடத்திய விவகாரத்தில், சகோதரர் கைது செய்யப்பட்டார். போலீசார், 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த ஏழு செம்பொன் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விஜய சங்கர், 24 ; இவர் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன், திண்டுக்கல் மாவட்டம், மங்கமணத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த வேலன் என்பவரது மகள் விவேதா,20; என்பவரை காதலித்தார்.
தொடர்ந்து, அவரை பழனி முருகன் கோவிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்பொழுது சொந்த ஊரான ஏழு செம்பொன்னில், விவேதாவுடன் வசித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை 5:30 மணியளவில் வேலன் 48; அவரது அண்ணன் சின்னையா, 55; வேலன் மனைவி யோகேஸ்வரி, 43; மகன் யோகராஜ்,25; மற்றும் 10 பேர் கொண்ட கும்பல், 3 கார்களில் வந்து விவேதாவை திட்டி, தாக்கி காரில் கடத்தி சென்றது.
இது குறித்து விஜயசங்கர் கஞ்சனுார் போலீசில் தகவல் தெரிவித்ததின் பெயரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் விஸ்வநாதன், ஏட்டு சுரேஷ் ஆகியோர் அரசூர் அருகே காரை, மடக்கி பிடித்து விவேதாவை மீட்டனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, போலீசார் யோகராஜை கைது செய்தனர். மேலும் தப்பியோடியவர்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.