மகாபலிபுரம் - புதுச்சேரி இ.சி.ஆர்., 108 கி.மீ., விரிவாக்கப்பணி இரண்டு கட்டங்களான, 62 கி.மீ., துாரத்திற்கு 75 சதவீதம் நிறைவு
மகாபலிபுரம் - புதுச்சேரி இ.சி.ஆர்., 108 கி.மீ., விரிவாக்கப்பணி இரண்டு கட்டங்களான, 62 கி.மீ., துாரத்திற்கு 75 சதவீதம் நிறைவு
UPDATED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
-நமது நிருபர்-: மகாபலிபுரத்தில் இருந்து புதுச்சேரி வரையிலான இ.சி.ஆர்., விரிவாக்க பணியில் இரு கட்டங்களான, 62 கி.மீ., துாரத்தில், 75 சதவீதம் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. மீதமுள்ள மரக்காணம் - அரியூர் வரையிலான, 46 கி.மீ., துார பணி துவங்க மூன்று மாதங்களாகும் என நகாய் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை வங்காள விரிகுடா கடற்கரையோரம், 777 கி.மீ., துாரம் கிழக்கு கடற்கரை சாலை (இ.சி.ஆர்.,) அமைந்துள்ளது.
இச்சாலை வழியாக தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இச்சாலையில் புதுச்சேரியில் இருந்து மகாபலிபுரம் வரை பல இடங்களில் வளைவுகள் இருந்ததால் அதிகளவிலான விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வந்தது. அதுமட்டுமின்றி இருவழிச்சாலை என்பதால் பயணம் நேரமும் கூடுதலாக இருந்தது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வந்தனர்.
108 கி.மீ., நான்குவழிச்சாலை
இதை தொடர்ந்து, மகாபலிபுரத்தில் இருந்து புதுச்சேரி மாநிலம், அரியூர் வரை 108 கி.மீ., துாரத்திற்கு இச்சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற நகாய் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இதற்காக, சாலை விரிவாக்க பணிக்கு மகாபலிபுரத்தில் இருந்து முகையூர் வரை, 31 கி.மீ., துாரத்திற்கு ரூ.1,360.53 கோடியிலும், முகையூரில் இருந்து மரக்காணம் வரை, 31 கி.மீ., துாரத்திற்கு ரூ.1,116.13 கோடியிலும், மரக்காணத்தில் இருந்து புதுச்சேரி அரியூர் வரை, 46.05 கி.மீ., துாரத்திற்கு, ரூ. 2,157.09 கோடியை மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்தது.
இதையடுத்து, மூன்று கட்டங்களாக பணியை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.
மகாபலிபுரம் - முகையூர்
இதையடுத்து, மகாபலிபுரம் முதல் முகையூர் வரையிலான, 31 கி.மீ., சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் கடந்த 2022ம் ஆண்டு மே 12ம் தேதி துவங்கி, 2024ம் ஆண்டு மே 10ம் தேதி முடிக்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.
அதன்படி, 2022ம் ஆண்டு சாலை விரிவாக்க பணிகள் துவங்கப்பட்டது. இச்சாலையில், 2 மெகா சைஸ் மேம்பாலங்கள், 6 மேம்பாலங்கள், 8 சப்-வே பாலங்கள், 69 பாக்ஸ் கல்வெர்ட், 5 சிலாப் கல்வெர்ட்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
முதற்கட்டமாக, மகாபலிபுரம் - முகையூர் இடையேயான பணிகள், 2022ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டபோதிலும், நிலம் கையகப்படுத்துதல், மண் மற்றும் கட்டுமானப்பொருட்கள் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
மேலும், கூவத்துார் அடுத்த ஒதியூர் கழிமுக பகுதிக்கான தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய அனுமதி மற்றும் கடலோர மண் உறுதிப்படுத்தல் சவால்கள் காரணமாக பணிகள் தாமதமாகியது.
இதனால், வரும் 2027ம் ஆண்டு ஜன., 31ம் தேதி வரை இத்திட்டத்தை முடிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது. தற்போது, இப்பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளதால், சாலை பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
இதனால், 1 மெகா சைஸ் மேம்பாலம், 6 மேம்பாலங்கள், 8 சப்-வே பாலங்கள், 65 பாக்ஸ் கல்வெர்ட்கள், 5 சிலாப் கல்வெர்ட்கள் பணிகள் முழுமையாக முடிந்துள்ளன.
இச்சாலையில் கடந்த மாதம் வரை 76.95 சதவீதம் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
முகையூர் - மரக்காணம்
முகையூரில் இருந்து மரக்காணம் வரையிலான, 31 கி.மீ., துார சாலை பணி கடந்த, 2023ம் ஆண்டு டிச., 7ம் தேதி துவங்கி, 2025ம் ஆண்டு டிச., 5ம் தேதி முடிக்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது.
அதன்படி, இச்சாலையில், 3 மெகா சைஸ் மேம்பாலங்கள், ஒரு மேம்பாலம், 11 சப்வே பாலங்கள், 63 பாக்ஸ் கல்வெர்ட்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, பணிகள் துவங்கியது.
இச்சாலையிலும், நில எடுப்பு மற்றும் மண் தட்டுப்பாட்டால் சாலை பணியில் மந்தம் ஏற்பட்டது. இதனால், வரும் 2027ம் ஆண்டு மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் முடிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது.
தற்போது, நில எடுப்பு மற்றும் மண் பிரச்னைக்கு தீர்வுகாணப்பட்டதால் பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. இதில், 9 சப்வே பாலங்கள் முழுமையாக கட்டப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள மேம்பாலங்கள் மற்றும் பாலங்கள் கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகிறது. இச்சாலையில் கடந்த மாதம் வரை 68.39 சதவீதம் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.
மரக்காணம் - அரியூர்
மரக்காணத்தில் இருந்து அரியூர் வரை 46.05 கி.மீ., துாரம் புதிய புறவழிச்சாலைகளும், கூனிமேடு முதல் புதுச்சேரி மாநிலம் அரியூர் வழியாக விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை இணைப்புச் சாலைகளும் அமைக்கப்படுகின்றன.
இச்சாலையில் 7 மெகா சைஸ் மேம்பாலங்கள், 12 மேம்பாலங்கள், 123 பாக்ஸ் கல்வெர்ட்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக டெண்டர் விடும் பணி நிறைவடைந்துவிட்டது. இதனால், மூன்றாம் கட்டமான இச்சாலை பணியானது, அடுத்த மூன்று மாதத்தில் துவங்கப்படவுள்ளது.
இதற்கான நில எடுப்பு பணி தற்போது வரை 60 சதவீம் முடிந்துள்ளது. ஆனால், 80 சதவீதம் முடிந்தால் மட்டுமே ஒப்பந்த நிறுவனம், சாலை பணியை துவங்க முடியும்.
80 சதவீதம் நிலம் எடுத்தபின், ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, பணிகள் துவங்கப்படவுள்ளது.
இதனால், மீதமுள்ள 20 சதவீதம் நில எடுப்பு பணிகள் அடுத்த மூன்று மாதத்திற்குள் முடித்து, சாலை பணியை துவக்கப்படவுள்ளது. இப்பணி துவங்கும் நாளில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அந்தரத்தில் மேம்பாலங்கள்
மகாபலிபுரத்தில் இருந்து மரக்காணம் வரையிலான சாலை விரிவாக்க பணிக்கு, 95 சதவீதம் நிலம் எடுப்பு பணிகள் முடிந்துள்ளது.
இதனால், இச்சாலையில் நிலம் எடுப்பு முடிந்த இடங்களில் மேம்பாலங்கள் மற்றும் தார் சாலை பணிகள் 70 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது.
மரக்காணம் புறவழிச்சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு இணைப்பு சாலை பணி நடந்து வருகிறது. இங்கு மேம்பாலத்தில் இருந்து சாலையை இணைக்கும் பகுதியின் இருபுறங்களிலும் வழக்கமான சிமெண்ட் சிலாப்கள் அமைக்காமல், கருங்கற்களால் தடுப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கருங்கற்களை பெல்ட், கம்பி வலைகள் மூலம் பாதுகாப்புடன் அமைத்துள்ளனர். இதேபோன்று, பல இடங்களில் மேம்பாலங்களின் இணைப்பு சாலையோரங்களில் கருங்கற்களை பதிக்காமல், மண் அரிப்பை தடுக்கும் வகையில் புட்களை நட்டுள்ளனர்.
தேன்பாக்கத்தில் மேம்பாலத்திற்கான கான்கிரீட் பணி முடிந்து, ஒருபுறத்தில் மட்டும் இணைப்பு சாலை பணி நடந்து வருகிறது.
மற்றொருபுறம் இணைப்பு சாலை பணி துவங்காமல் உள்ளது. வெண்ணங்குப்பட்டில் மேம்பாலம் கட்டுமான பணி முடிந்து, இணைப்பு சாலை பணி நடக்காமல் கிடப்பில் உள்ளது.
இதேபோன்று, விளம்பூரில் மெகா சைஸ் மேம்பாலம் மற்றும் இணைப்பு சாலை பணி, 80 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிட்டது.
முதலியார்குப்பம் புறவழிச்சாலை துவங்கும் பகுதியில் மேம்பாலம் பணி முடிந்து இணைப்பு சாலை பணி நடந்து வருகிறது.
பரமகிரியில் மேம்பாலத்திற்கான கான்கிரீட் பணி முடிந்து அந்தரத்தில் தொங்கியபடி நிற்கிறது. தற்போது இங்கு இணைப்பு சாலை பணிக்கு பள்ளம் தோண்டப்பட்டு, சமன்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
சிக்கணாங்குப்பம் பங்கிங்ஹாம் கால்வாய் பகுதியில் மேம்பாலத்திற்கான ராட்சத துாண்கள் அமைக்கப்பட்டு இணைப்பு துாண்கள் பொருத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதேபோன்று, முகையூரில் மேம்பாலம், சப்வே பாலம், கல்வெர்ட் பாலம் கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகிறது. மேலும், கூவத்துார் புறவழிச்சாலையில் மேம்பாலம் கட்டுமான நடந்து வருகிறது.
மேல்பெருமாள்சேரியில் சப்வே பாலத்திற்கான பணி ஒருபுறம் நிறைவடைந்துவிட்டது. மற்றொருபுறத்தில் இணைப்பு சாலை பணிக்காக மணல் கொட்டி சமன்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
வாகன போக்குவரத்து துவக்கம்
மகாபலிபுரம் முதல் மரக்காணம் வரையிலான, 62 கி.மீ., துாரம் சாலை விரிவாக்கப்பணியில் பல இடங்களில் மேம்பாலங்கள் பணி நிறைவுபெற்றுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி நான்கு வழிச்சாலைக்கான தார் சாலைகள் போடப்பட்டு, சென்டர் மீடியன் மற்றும் சர்வீஸ் சாலைகளில் மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சென்டர் மீடியன்களில் செடிகள் வைக்கும் பணிகளும் பல இடங்களில் நிறைவடைந்துள்ளது. இதேபோன்று, வடபட்டினத்தில் டோல்கேட் அமைக்கும் பணியும் நடந்து வருகிறது. சாலை பணி நிறைவடைந்த பகுதிகளில் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த 62 கி.மீ., துாரம் சாலை விரிவாக்கப்பணியானது வரும் ஏப்., 2027ல் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பயண நேரம் குறையும்
மகாபலிபுரத்தில் இருந்து புதுச்சேரி வரையிலான 108 கி.மீ., துாரமுள்ள இச்சாலை திட்டம் முழுமையாக நிறைவடைந்தால், சென்னை - புதுச்சேரி இடையேயான பயண நேரம் வெகுவாக குறையும்.
எனவே, மகாபலிபுரம் - மரக்காணம் வரையிலான சாலையில் மீதமுள்ள பணியையும், மரக்காணம் - அரியூர் வரையிலான சாலை விரிவாக்கப் பணியை துவங்க துரிதப்படுத்தவும் நகாய் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.