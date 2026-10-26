ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி மாயமான வழக்கு ‘மாஜி’ ஊராட்சி தலைவரிடம் விசாரணை
ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி மாயமான வழக்கு ‘மாஜி’ ஊராட்சி தலைவரிடம் விசாரணை
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
செஞ்சி: ஆலம்பூண்டி சிறுமி மாயமான வழக்கில் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் மற்றும் சிறுமியின் உறவினர் இருவரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கை கடந்த 22ம் தேதி முதல் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
நேற்று (அக்.,24) சிறுமியின் தந்தை வடிவேல், தாய் பவானி, பாட்டி சாந்தி ஆகியோரிடம் ஆலம்பூண்டி அரசு துவக்க பள்ளியில் தனி வகுப்பறையில் வைத்து டி.எஸ்.பி., கீதா 6 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினார்.
நான்காவது நாளாக இன்று (அக்.,25) காலை 11:00 மணிக்கு சிறுமியின் தாய் பவானியை செஞ்சி காவல் நிலையம் வரவழைத்து, அங்கு டி.எஸ்.பி., தனியாக 1 மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, பிற்பகல் 2:00 மணியளவில் முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ஒருவரிடமும், பவானியின் உறவினர்கள் இருவரிடமும் ஆலம்பூண்டி அரசு துவக்க பள்ளி வகுப்பறையில் டி.எஸ்.பி., விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணை 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்தது.
சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் முதன் முறையாக குடும்பத்தினர் அல்லாதவர்களிடம் இன்று விசாரணை நடத்தினர்.
இதுவரை நடந்த விசாரணையில் உறுதியான துப்பு கிடைக்காத நிலையில், தாய் பவானியிடம் மீண்டும், மீண்டும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அவர் தரும் தகவல்களின் பேரில் உறவினர்களிடமும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.