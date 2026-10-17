/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பெண்ணை தாக்கியவர் கைது
ADDED : அக் 17, 2026 02:26 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே காதலித்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு தாக்கி மிரட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த பாணாம்பட்டைச் சேர்ந்தவர் சேட்டு மகன் ராஜி, 27; இவர், 19 வயது பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார். சில மாதங்களுக்கு முன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மதியம் ராஜி தனது சகோதரர் கார்த்தி, 32; என்பவருடன் சேர்ந்து அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கு சென்று, தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளும்படி மிரட்டில் விடுத்து தாக்கியுள்ளனர்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், ராஜி, கார்த்தி மீது விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார், வழக்குப் பதிந்து ராஜியை கைது செய்தனர்.