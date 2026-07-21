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குட்கா பாக்கெட் வாங்கியவர் கைது

குட்கா பாக்கெட் வாங்கியவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:10 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:10 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM

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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே குட்கா பாக்கெட்டுகளை வாங்கியவரை போலீசார் கைது செய்தனர். தப்பியோடிய நபரை தேடி வருகின்றனர்.

விக்கிரவாண்டி சப் இன்ஸ்பெக்டர் காமராஜ் மற்றும் போலீசார் வி.சாலை பஸ் நிறுத்தத்தில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஒருவர் மற்றொரு நபரிடமிருந்து குட்கா பாக்கெட்டுகளை வாங்குவது தெரிந்து அவர்களை பிடிக்க முயன்றனர். அதில் ஒருவர் தப்பியோடினார்.

பிடிபட்ட நபரை விசாரித்ததில், அவர் பெரியதச்சூரைச் சேர்ந்த பாபு, 51; எனவும் அவரிடம் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த முருகன் என்பவர் குட்கா பாக்கெட்டுகளை விற்றதாக கூறினார். போலீசார் பாபுவை கைது செய்து அவரிடமிருந்து 30 குட்கா பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து தப்பியோடிய முருகனை தேடி வருகின்றனர்.

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