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பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்றவர் மீது வழக்கு

பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்றவர் மீது வழக்கு

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM

ADDED : அக் 21, 2026 12:45 AM

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM ADDED : அக் 21, 2026 12:45 AM

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விழுப்புரம்:

வெள்ளிமேடுபேட்டை அருகே பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற ஆசாமி மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.

வெள்ளிமேடுபேட்டை அருகே கருவம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன் மகன் தேவராஜ்,40; இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த திருமணமான பெண் ஒருவரிடம் வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது அத்துமீறி நுழைந்து தவறாக நடக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பெண் மறுத்த நிலையில் தேவராஜ் மிரட்டியுள்ளார். புகாரில் பேரில் வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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