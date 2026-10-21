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பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்றவர் மீது வழக்கு
பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்றவர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 21, 2026 12:45 AM
UPDATED : அக் 21, 2026 12:47 AM ADDED : அக் 21, 2026 12:45 AM
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விழுப்புரம்:
வெள்ளிமேடுபேட்டை அருகே பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற ஆசாமி மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.
வெள்ளிமேடுபேட்டை அருகே கருவம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன் மகன் தேவராஜ்,40; இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த திருமணமான பெண் ஒருவரிடம் வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது அத்துமீறி நுழைந்து தவறாக நடக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பெண் மறுத்த நிலையில் தேவராஜ் மிரட்டியுள்ளார். புகாரில் பேரில் வெள்ளிமேடுபேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.