UPDATED : நவ 21, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:22 PM
கோட்டக்குப்பம்: கோட்டக்குப்பம் அருகே இ.சி.ஆரில்., குப்பை கொட்டியவருக்கு, அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி–சென்னை இ.சி.ஆர் புறவழிச்சாலையில், சின்ன கோட்டக்குப்பம் சந்திப்பு அருகில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு, மினிவேனில் வந்த உரிமையாளர் குப்பை மற்றும் கழிவுகளை கொட்டினார்.
இதனை தட்டிக்கேட்ட பொதுமக்களுக்கு, அலட்சியமாக பதிலளித்தார். இது தொடர்பாக தினமலர் ‘இன்ஸ்டா’வில் வீடியோவுடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
இந்த வீடியோவை பார்த்த பொதுமக்கள், கடும் கண்டனங்களை வெளிப்படுத்தினர். இந்நிலையில், குப்பை கொட்டிய நபரை கோட்டக்குப்பம் நகராட்சி ஊழியர்கள் கண்டறிந்தனர்.
அவர் கோட்டக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த முகமது ஜப்பார் சாதிக் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து கோட்டக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷ்னர் துர்கா அறிவுத்தலின் படி, துப்புரவு ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேல், திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின் படி, குப்பை கொட்டியவருக்கு, ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார். அதற்கான அபராத ரசீதும், முகமது ஜப்பார் சாதிக்கிடம் வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து அவர் அபராத தொகையை கோட்டக்குப்பம் நகராட்சியில் செலுத்தி விட்டு சென்றார். இது போன்று, கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக் குட்பட்ட இ.சி.ஆரில்., கோழிக்கழிவுகள், குப்பை கொட்டுபவர்களுக்கு உரிய அபராதம் விதித்தால், சுகாதார சீர்கேட்டை தடுக்க முடியும் என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.